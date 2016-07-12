Екатеринбург, 12 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом пожарные пытаются погасить торфяной пожар площадью 75 гектаров. Пламя полыхает в Режевском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС России по Свердловской области.

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Сложностью для пожарных является то, что горение происходит глубоко под землёй. Территория сильно задымлена. Вокруг зоны распространения огня уже произведена опашка, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара.

Пламя бушует неподалёку от посёлка Озёрного. Угрозы населенному пункту пока нет. Пожарные круглосуточно дежурят возле посёлка.

Всего, по данным МЧС, за сутки в регионе было зарегистрировано 18 природных пожаров. Сейчас действуют четыре, и этот самый крупный. Остальные пожары уже взяты под контроль и успешно ликвидируются.

В МЧС отметили, что с начала пожароопасного периода в 2016 году произошло 417 природных пожаров на площади 2133,41 га. За аналогичный период 2015 года в регионе было всего 272 пожара на площади 1993,48 га.

Отметим, в 2016 году весна и лето заметно жарче, чем в 2015-м. Возможно, это и повлияло на рост количества пожаров.