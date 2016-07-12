Вильнюс, 12 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте вручила верительные грамоты послу Литвы в Латвии Артурасу Жураускасу, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в канцелярии президента Литвы.

Vanmour, Jean Baptiste. Посол Cornelis Calkoen на аудиенции у султана Ахмеда III. 1727

Президент обсудила с послом двусторонние отношения Литвы и Латвии, сотрудничество в международных организациях, экономические связи, ситуацию безопасности региона.

По словам главы страны, Латвия является важным экономическим партнером Литвы. В 2015 году Латвия была на втором месте по экспорту товаров, а по импорту товаров — на четвертом. На данный момент в Латвии действуют 2282 предприятия литовского капитала.

Президент также подчеркнула значение культурной и литуанистической деятельности в Латвии. По словам главы страны, нужно продолжать традицию организации «Дня единства балтов». В этом году «День единства балтов» пройдет 22 сентября в Лиепае.

У Артураса Жураускаса степень доктора социальных наук. Он начал работать в Министерстве иностранных дел в 1993 году. Он занимал должность посла Литовской Республики в Китае, был послом в Греции, Азербайджане. Посол владеет английским, русским и польским языками.