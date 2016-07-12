Мурманск, 12 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. На Северный флот в ходе весенней призывной кампании 2016 года прибыли более 1700 военнослужащих по призыву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

Петр Матвеев. Юный моряк

«Из этого количества более 400 человек из Мурманской области, — пояснил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2-го ранга Андрей Лузик. — Остальные новобранцы призваны военными комиссариатами Архангельской области, а также военкоматами Западного, Центрального и Южного военных округов из 45 субъектов Российской Федерации».

По словам Лузика, призывники будут проходить службу на Северном флоте в соединениях и частях объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сухопутных и береговых войск, материально технического обеспечения и морской инженерной службы и других. Все соединения подводных лодок и части постоянной готовности комплектуются военнослужащими по контракту.

Напомним, в ходе весенней призывной кампании на Северном флоте в штатном порядке работали в главной базе флота — Североморске — пункт приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления, в Архангельске и на архипелаге Новая Земля — пункты приёма пополнения. Там военнослужащие по призыву проходили приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе. После этого новобранцев распределяли по воинским частям флота.

«При распределении молодых людей обязательно учитывались уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств, в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев», — заключил представитель Северного флота.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, в рамках весеннего призыва прошлого года ряды Северного флота пополнили почти 3000 призывников. При этом многие призывники, прибывшие на флот исполнить свой конституционный долг, с самого начала военной службы были ориентированы на её продолжение по контракту. На флоте это объясняли значительным повышением имиджа Вооружённых сил России в обществе, достойным уровнем денежного довольствия военнослужащих и обеспечением их различными видами социальных гарантий и льгот.