Калуга, 12 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина в целях увеличения доходной части бюджета предложила выступить с законодательной инициативой о необходимости внесения изменений в главу 25.2 Налогового кодекса России также в части разделения уплаты водного налога в федеральный и региональный бюджеты, сообщает сегодня, 12 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По мнению калужского министра, изменения в Налоговом кодексе Росии позволит увеличить поступление денежных средств в областной бюджет на 20 миллионов рублей ежегодно. Данное предложение регионального Министерства природных ресурсов и экологии поддержали главы калужских муниципальных образований.

Между тем, объем добытых в Калужской области недропользователями общераспространенных полезных ископаемых в 2015 году — 576 млн куб. м. Доходы, поступившие в бюджет области за пользование недрами, составили 144,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области разведано и подготовлено для промышленного освоения свыше 500 залежей полезных ископаемых по 19 видам минерального сырья, более 140 месторождений пресных и 13 — минеральных подземных вод. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2015 году составил 8 млн куб. м.

Так, за счет средств областного бюджета в Кировском районе для особой экономической зоны «Калуга» выявлено крупное комплексное месторождение известняков, строительных песков и трепела.

Также оценены запасы подземных вод Ферзиковского района. За счет средств недропользователей получен прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых в количестве более 10 млн куб. м, запасов пресных подземных вод — 2,5 тыс. куб. м в сутки.