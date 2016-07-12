Москва, 12 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Большое количество автоматизированных систем управления (АСУ), использующихся на критически важных инфраструктурных и промышленных объектах, не только доступны из интернета, но также имеют уязвимости в программном обеспечении, что подвергает их риску стать целью кибератаки. Таковы данные исследования экспертов Лаборатории Касперского».

geralt Мировая сеть

В 170 странах мира экспертами компании обнаружено более 188 тысяч узлов, на которых размещено 220 тысяч разных промышленных систем, содержащих компоненты АСУ. 92% из них уязвимы, согласно общедоступным базам данных по уязвимости, или используют незащищенные протоколы передачи данных, что позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к системам управления различными технологическими процессами.

Свыше 13 тысяч обнаруженных узлов принадлежат крупным компаниям, работающим в энергетике, нефтегазовой и химической отраслях, промышленном секторе, в сфере транспорта и автомобилестроения, в производстве продуктов питания, а также в области финансов и здравоохранения. При этом 91% этих узлов содержат уязвимости, что вызывает особое беспокойство экспертов.

Наибольшее число подключенных к интернету автоматизированных систем управления расположены в США (31%). Среди европейских стран лидирует Германия, на долю которой приходится 14% обнаруженных хостов с компонентами АСУ. В России процент подключенных к Сети АСУ заметно ниже, чем у упомянутых лидеров, однако страна входит в первую двадцатку государств с наибольшим количеством подобных сетевых ресурсов.

Как отмечается, число уязвимостей в автоматизированных системах управления за последние годы значительно выросло. Если в 2010 году экспертам было известно о 19 уязвимостях в такого рода системах, то в 2015-м их уже насчитывалось 189.