Вашингтон, 12 июля, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Известная певица Тейлор Свифт (США) возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. Ее совокупный доход за 12 месяцев составил $170 млн.

сс t-100 Тейлор Свифт

На II месте рейтинга — группа One Direction с $110 млн, на III — писатель Джеймс Паттерсон ($95 млн).

Футболист Криштиану Роналду и телеведущий Фил Макгроу делят IV место с доходом в $88 млн.

Также в первую десятку попали комик Кевин Харт ($87,5 млн), футболист Лионель Месси ($81,5 млн), телеведущий Говард Стерн ($85 млн), певица Адель ($80,5 млн).

Мадонна — на 12 месте ($76,5 млн), Рианна — на 13 ($75 млн).

Forbes публикует список 100 самых высокооплачиваемых звезд один раз в год. При оценке доходов знаменитостей журнал использует данные социологической компании Nielsen, а также сайтов Box Office Mojo и IMDB, отслеживающих сборы от кинопроката.

Тейлор Свифт — американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. В январе 2010 г. Nielsen SoundScan назвал её наиболее успешным цифровым исполнителем в истории музыки (34,3 млн цифровых продаж).

Обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий «Грэмми», пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год, она продала 40 млн альбомов по всему миру: 27,1 млн только в США и 130 млн синглов.