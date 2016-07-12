Мурманск, 12 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В общем количестве организаций Мурманской области доля убыточных в январе — апреле 2016 года составила 42,3%. При этом в январе — апреле 2015 года этот показатель составлял 39%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

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«Наибольшие суммы убытка получены организациями видов экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Рыболовство, рыбоводство», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», — отметили в ведомстве. — В Кольском, Кандалакшском, Терском муниципальных районах и городском округе город Оленегорск более половины организаций в их количестве по соответствующему муниципальному образованию были убыточными. В Печенгском муниципальном районе и городском округе город Полярные Зори все обследуемые организации работали нерентабельно».

По информации Мурманскстата, всего в январе — апреле 2016 года организациями региона получено свыше 49 млрд рублей прибыли и 3 млрд рублей убытка (в январе — апреле 2015 года — почти 40 млрд рублей и в районе 2 млрд соответственно).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на протяжении более полугода убыточными были также более 40% мурманских предприятий. Специалисты связывали происходящее в первую очередь с макроэкономическими факторами.

Тогда наибольшие суммы убытка, по данным Мурманкстата, были получены организациями, которые оказывают услуги в сферах «Транспорт и связь», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». В числе отстающих районов Мурманской области были Печенгский, Кандалакшский, Кольский, а также города Апатиты и Мончегорск.