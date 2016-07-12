Волгоград, 12 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Юные волгоградцы не всегда могут интересно и безопасно провести время на детской площадке у себя во дворе. Как выяснили активисты ОНФ, картина с площадками для игр в областном центре удручающая. Рейды «фронтовики» провели в нескольких районах Волгограда, городах Волжском, Ленинске и Среднеахтубинском районе. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения фронта 12 июля, большинство осмотренных площадок смело можно назвать заброшенными.

onf.ru Сломанные качели

Так, площадки ненадлежащего состояния были зафиксированы в Краснооктябрьском районе Волгограда, в частности, в нескольких дворах на улицах 39-й Гвардейской Дивизии, Маршала Еременко и Библиотечной. В большинстве своем это старые, заброшенные и сломанные остатки конструкций советских времен: замусоренный песок, покореженные горки.

А вот установленная всего два года назад спортивная площадка во дворе дома №7 по улице Невской в Центральном районе Волгограда, несмотря на хорошо сохранившееся покрытие поля, баскетбольные стойки, вызвала опасения проверяющих. Здесь деревянное ограждение и армированная заградительная сетка вокруг площадки практически полностью деформированы, железные прутья торчат по всему ее периметру, представляя реальную угрозу для находящихся здесь детей и подростков. У рядом стоящих качелей оторвана одна из крепежных цепей, территория вокруг замусорена, лавочки покорежены.

Есть все же и образцовые площадки. Одну из таких активисты нашли в Советском районе Волгограда во дворе дома №10/1 по улице Ярославской. Детские горки и игровой комплекс здесь установлены на песке, он чистый, есть малые формы, качели, перила и ограждения которых ровные и гладкие. Но и без нареканий не обошлось: вокруг площадки стоят старые лавочки с торчащими гвоздями. Подобная ситуация наблюдается и в других дворах — рядом с недавно установленными новыми малыми формами расположены старые, с поломанными досками, с ржавчиной.

Искать пути решения сложившейся ситуации активисты планируют в ходе круглого стола с участием представителей администрации города, районов, профильных структур.

Добавим, что провели местные активисты мониторинг детских игровых и спортивных площадок и в соседней Астраханской области. Здесь картина гораздо радужнее. Всего в областном центре, Знаменске, Ахтубинске и Енотаевке было осмотрено около 40 площадок. В результате проверки установлено, что в области большинство детских игровых и спортивных площадок находятся в хорошем состоянии, соответствуют требованиям ГОСТа и являются безопасными для детей. Можно увидеть образцовые площадки со специальным безопасным покрытием и большим количеством приспособлений: горок, лестниц, турников, качелей. Но есть и физически устаревшие площадки, они не соответствуют нормативам и являются небезопасными. Эксперты выявили отсутствие ступеней, перил, бортиков на горках, сидений на качелях, колец на баскетбольных щитах, песка в песочницах, поломанные скамейки, ржавчину на конструкциях.