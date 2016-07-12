Красногорск, 12 июля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Сокращение финансирования закупок препаратов для больных Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Московской области приведет к страданиям тысяч людей. По мнению директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой, урезание этой статьи расходов для Московской области и других регионов страны просто недопустимо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Урезать не только нельзя, но и категорически противопоказано. Это — параметр социальный оценки здоровья общества в целом. Это плохой сигнал, что мы вынуждены на этом экономить, а экономить на здоровье граждан категорически нельзя. Думаю, что в бюджете есть ряд статей, которые было бы намного более целесообразно сократить. Категорически нельзя такое делать», — отметила Игнатьева

По ее мнению, граждане с ВИЧ-инфекцией — полноценные члены общества и обязаны получать всю положенную государственную поддержку, в том числе в Московской области.

«Сокращение приведет к тому, что наше общество будет больше страдать различными заболеваниями. У нас масса заболеваний, которые нуждаются в поддержке, но если говорить только о ВИЧ, то, люди получающие терапию — полноценные участники нашего общества — согласно конституции, они обязаны получать поддержку. Сокращение закупок препаратов для больных ВИЧ приведет к страданиям людей и к тому, что скорее всего отдельные работодатели пострадают от того, что лишаться сотрудников», — заключила собеседник агентства.

Напомним, по данным газеты «Коммерсант», регионы вынуждены сворачивать аукционы на закупку препаратов. Согласно выводам Международной коалиции по готовности к лечению, финансирование закупок препаратов для лечения ВИЧ в 2016 году уже сокращено на более чем 44 млн рублей по сравнению с 2015 годом, в том числе в Московской области — на 12%. Источник газеты в правительстве РФ сообщил, что «причиной сокращения финансирования является секвестрирование расходов Министерством финансов РФ».

Отметим, что по данным, размещенным на сайте правительства области, в 2015 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией увеличилась в регионе на 15,5% и составила 34,62 на 100 тысяч населения против 30,54 на 100 тысяч населения за аналогичный период 2014 года.