Баку, 12 июля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Нормализация отношений РФ и Турции позитивно скажется на обстановке в регионе. Об этом 12 июля заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Нормализация отношений с Турцией будет сказываться позитивно на общей обстановке в регионе и, надеюсь, это нам поможет более эффективно искать совместные подходы к преодолению сирийского кризиса, по которому позиции РФ и Турции далеко не совпадают», — сказал Лавров.

По словам министра, его «откровенная беседа» с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Сочи «позволяет рассчитывать на то, что теперь будет меньше недомолвок с нашими турецкими партнерами, и мы постараемся более откровенно договариваться от том, чтобы выполнять решения СБ ООН и МГПС».

Лавров рассказал, что в ходе встречи с госсекретарём США Джоном Керри в Москве будет обсуждаться проблема запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусры» и процесс политического урегулирования в Сирии.

Напомним, на 14 июля намечен визит госсекретаря США Джона Керри в Москву. В числе прочих проблем, он намерен обсудить с российскими коллегами обстановку в Сирии.