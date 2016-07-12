Москва, 12 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В понедельник, 11 июля, стало известно о том, что правительственная делегация Лаоса предложила нескольким крупным российским нефтегазовым компаниям принять участие в реализации лаосско-вьетнамского проекта сооружения трубопровода, а также нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Лаосе. Об этом информировал источник в министерстве энергетики России.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика

Собеседник заявил, что Лаос заинтересован в том, чтобы российские организации участвовали в строительстве НПЗ. В конце апреля текущего года в российской столице состоялись переговоры лаосской правительственной делегации с руководством ведущих нефтегазовых компаний РФ. Речь идет о таких компаниях, как «Лукойл», дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром ЭП Интернэшнл», «Роснефть».

Сейчас российские организации изучают соответствующее предложение, выясняют экономическую ценность проекта. Что касается строительства магистрального нефтепровода, то его планируют запустить по маршруту Хонда (Вьетнам) — Тхакек (Лаос).

Ранее, в апреле, глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что российская сторона обсуждает проект строительства НПЗ в Лаосе и поставок готовой продукции во Вьетнам из этой страны. Построить трубопровод из Лаоса во Вьетнам хотят для того, чтобы развивать местное нефтяное месторождение и переработку на НПЗ, после чего осуществлять поставки вьетнамским партнерам. Вьетнам, со своей стороны, теоретически сможет поставлять голубое топливо в Лаос.

По словам Новака, эти комплексные проекты удовлетворяют интересы не только России и стран АСЕАН, но и внутри самой организации. Лаосско-вьетнамский проект с возможным участием российских компаний является ярким примером того, как сотрудничество внутри АСЕАН позволяет развиваться всем странам. Так, еще в 2010-м был одобрен план развития интеграции внутри АСЕАН за счет объединения транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Для России расширение сотрудничества с АСЕАН представляется крайне выгодным. Москва рассчитывает на развитие партнерства со странами объединения в сфере инфраструктурного строительства, энергетике и IT. Помимо этого, в планах есть и увеличение поставки сельскохозяйственной продукции в страны Юго-Восточной Азии. Вообще РФ еще в 1996 году стала полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН. А по данным за 2014 год, внешнеторговый оборот России с объединением составил $23,18 млрд, большая часть из этой суммы составил экспорт ($17,28 млрд).

Напомним, что в Сочи в период с 19 по 20 мая состоялся форум АСАН — Россия. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что совместная работа позволит эффективно использовать имеющийся потенциал для наращивания взаимодействия в экономической, культурной, гуманитарных сферах, а также в вопросах региональной и международной повестки дня. Как сообщил российский лидер, была подготовлена Сочинская декларация, в которой обозначена общая задача в выведении партнерства АСЕАН — Россия на качественно новый стратегический уровень.