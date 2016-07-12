Брянск, 12 июля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил рассмотреть возможность выделения дополнительных денег муниципалитетам региона на погашение долгов за газ, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области по итогам оперативного совещания по подготовке к отопительному сезону 11 июля.

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С просьбой о помощи к губернатору обратился глава администрации Брянска Александр Макаров. По его слова, без дополнительных средств город не сможет справиться с долгами.

По данным пресс-службы, на 1 июля 2016 года бюджетные потребители задолжали за газ 135 млн рублей. Чуть меньше составляет долг за электричество — около 119 млн рублей. Больше всего бюджетные организации должны за тепловую энергию — почти 313,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на май 2016 года все потребители Брянской области должны были 5,17 млрд рублей за потребленный газ. При этом 2,8 млрд рублей — долг только теплоснабжающих организаций. За год задолженность увеличилась на 770 млн рублей. Крупнейшим должником является ГУП «Брянсккоммунэнерго».