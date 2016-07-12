Барнаул, 12 июля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Министерство образования и науки РФ опубликовало результаты мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования по итогам 2015−2016 учебного года. Все высшие учебные заведения края успешно прошли мониторинг, — заявлено 11 июля на официальном сайте Главного управления образования и науки Алтайского края.

«Вести-Алтай» Выпускники нескольких алтайских вузов испытывают проблемы с получением дипломов

Поясняется при этом, что вузы оценивались по 7 показателям: образовательная, научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава, трудоустройство и другое. Для того, чтобы успешно пройти мониторинг эффективности, необходимо выполнить любые 4 из них.

«В этой процедуре приняли участие 10 вузов и 14 филиалов Алтайского края и все успешно ее прошли. При этом Алтайский государственный университет, Алтайский государственный педагогический университет и Алтайский государственный медицинский университет выполнили все 7 показателей. По 6 показателей у Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина и Алтайского государственного института культуры», — отметили в Главном управлении образования и науки Алтайского края.

Чиновники также заявили, что данную процедуру успешно прошли и три негосударственных вуза. Среди них были названы: Алтайский институт финансового управления, Алтайская академия экономики и права и Алтайский экономико-юридический институт.

Что касается последнего, что корреспонденты программы «Вести-Алтай» на этот счет сегодня, 12 июля, передали дополненную информацию. В телесюжете отмечается, что для 150-ти выпускников Алтайского экономико-юридического института, где после проверки Рособрнадзора полностью приостановлено действие государственой аккредитации по программам высшего образования, вопрос получения дипломов государственного образца остается открытым.

«Только в конце июня начались переговоры руководства института с Алтайским государственным университетом, чтобы выпускники смогли закончить обучение уже там. Но тогда встает вопрос о пересдаче предметов, которых не было в АЭЮИ и о доплате», — отмечают «алтайские тележурналисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, схожая ситуация произошла и в Алтайском государственном техническом университете. Из-за проволочек с аттестацией ректор Александр Ситников лишился своего кресла, а выпускники неаккредитованных направлений (более 100 человек, — прим. ИА REGNUM ) тоже будут доучиваться в АлтГУ.

В конце декабря 2015 года возник скандал в Алтайском аграрном университете, который лишился нескольких специальностей обязательной аккредитации: студенты вышли на митинг. В январе 2016 года запретили принимать студентов Алтайской академии экономики и права. Выпускники до сих пор опасаются, что несмотря на заверения руководства, они тоже могут остаться без дипломов государственного образца: 28 июля у вуза заканчивается государственная аккредитация.

Напомним, в 2015 году Рособрнадзор провёл проверки 505 вузов. По результатам проверок Рособрнадзора были закрыты около 600 вузов. Всего за 2 года аккредитации лишились порядка 1100 вузов. На 2016 год запланировано проведение более 550 проверок.

Комментируя ситуацию с лишением вузов аккредитации, председатель комитета Госдумы РФ по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов («Единая Россия») Вячеслав Никонов («Единая Россия») заявлял недавно, что платность образования портит многое.

«Количество студентов резко растёт, но качество псевдоучебных заведений крайне низкое. Мы в Государственной думе вместе с обрнадзором два года назад приняли специальный закон, который облегчает процедуру лишения аккредитации и лицензии для этих вузов. И только за последний год более 400 шарашкиных контор было закрыто, и в этом году будет закрыто ещё столько же», — отметил член Госдумы РФ.