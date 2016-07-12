Грозный, 12 июля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В Шаройском районе Чечни быстрыми темпами ведутся строительно-восстановительные работы. В районе по поручению временно исполняющего обязанности главы республики Рамзана Кадырова организован оперативный штаб, который возглавил министр сельского хозяйства Муса Дадаев. По его словам, восстановлено уже 300 из четырехсот подлежащих ремонту домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава района в мае 2016 года был освобожден от должности за неэффективное решение вопросов социально-экономического развития муниципалитета. Исполняющим обязанности главы администрации Шаройского района назначен Рамазан Магомедов, ранее занимавший пост заместителя мэра Грозного.

О серьезных проблемах в районе стало известно после резонансного события, которое произошло весной текущего года. Житель селения Кенхи Рамазан Джалалдинов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на местные власти, которые якобы бездействуют и погрязли в коррупции, а жители находятся в бедственном положении — в районе не восстанавливаются дома, разрушенные в результате военных действий и паводков.

Сразу после этого в Шаройский район выехал руководитель администрации главы и правительства республики Ислам Кадыров. Он встретился с префектом, начальником РОВД, представителем межрайонной прокуратуры, с богословами и работниками всех школ, а также с жителями села Кенхи. После принятия кадровых решений в районе начались восстановительно-строительные работы.

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По словам руководителя оперативного штаба, во всех селах проводится замена кровельного покрытия в домах, устанавливаются новые окна, возводятся заборы, прокладываются водопроводные сети протяженностью около 30 километров. Ведутся работы по расширению дорожного полотна в селах Кири и Кенхи, проводятся ремонтные работы автодорог протяженностью до 100 километров. В селах Химой и Шарой строятся два моста.

В районе также началось строительство двух детских садов на 40 мест каждый и ведется ремонт учебных заведений. Кроме того, строится аварский культурный центр, дом культуры, семь мечетей, футбольная площадка. Идут восстановительные работы и на историко-архитектурном комплексе «Шарой».

Единственное, что мешает пока в работе, как отметил Дадаев, так это ливневые дожди, в результате которых происходит сход горных пород, замедляя процесс восстановления района.

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