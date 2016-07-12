Москва, 12 июля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. По делу об убийстве на заправке на МКАД задержан 36-летний житель Москвы, сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) РФ. Подозреваемый был задержан благодаря совместной работе следователей главного управления и сотрудников уголовного розыска столицы. Следствию предстоит установить его причастность к произошедшему. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 июля неизвестные несколько раз выстрелили в двух мужчин возле АЗС на внутренней стороне 41 км МКАД. В результате один из пострадавших 1975 г.р. скончался, другого — госпитализировали. На месте следователи нашли пистолет, гильзы и мобильные телефоны.

Автомобиль на заправке

Также опрашивают возможных свидетелей ЧП, изучают записи камер видеонаблюдения. Кроме того, назначена судмедэкспертиза. СК РФ возбудил уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 30, п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство 2 и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия).