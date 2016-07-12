Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону территорию мемориального комплекса «Сурб-Хач» в течение года приведут в порядок. Духовный символ ростовских армян решено реконструировать в связи с приближающимся 300-летием Ново-Нахичеванской и Российской епархий. Об этом ИА REGNUM 12 июля сообщили в администрации областного центра.

rostov-gorod.ru Храм Сурб-Хач

Одно из направлений работы — реконструкция подъездных путей к храму. Привести в порядок транспортные артерии решено совместно с арендатором земельного участка, на котором работает аквапарк. Кроме того, нужно очистить русло реки, углубить дно и благоустроить берег. План этих работ будет направлен в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Отметим, что празднества по случаю 300-летия Ново-Нахичеванской и Российской епархий состоится в сентябре 2017 года. Торжества примет, в том числе, храм «Сурба-Хач».

Напомним, что Сурб-Хач — один из самых древних каменных сооружений донской столицы. Храм был возведен в конце XVIII века. Согласно историческим справочникам, церковь проектировал создатель Троицкого собора Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и Таврического дворца Иван Старов. В 2000 году храм передали Армянской апостольской церкви. Как и десятки лет назад, Сурб-Хач является особо почитаемой святыней для армян, живущих на юге России. Интерес вызывает хранящийся в церкви Хачкар (крест-камень) VI века, который вывезли древней столицы Армении — города Ани.