Белгород, 12 июля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Белгородской области намерены создать собственную пригородную пассажирскую компанию — проект рассматривался 11 июля на заседании малого правительства области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Проект представил генеральный директор ООО «Региональная транспортная компания"Сергей Смолянский.

Луи-Абель Трачет. Железная дорога

Сегодня пригородные железнодорожные пассажирские перевозки в Белгородской области обслуживает АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье». При этом, говорят представители правительства Белгородской области, подвижной состав компания арендует у материнской ОАО «РЖД» по арендным ставкам, утверждаемым монополистом. Механизм их формирования в облправительстве называют непрозрачным и признают: влиять на себестоимость пригородных перевозок власти не могут, а потому вынуждено их финансировать в предъявляемом объеме. Правительство Белгородской области имеет только 9% акций в уставном капитале АО «ППК «Черноземье».

Проект предполагает создание в регионе собственной компании по пригородным перевозкам, на основе государственно-частного партнерства: в виде акционерного общества с контрольным пакетом в размере 51 процента у Белгородской области, офисом и центром управления в Белгороде.

Как планируется, в регионе будет организовано собственное производство подвижного состава на арендованной производственной площадке. Речь идет о создании рельсовых автобусов — по одному вагону на 100 мест. Первые два опытных образца рельсового автобуса планируется изготовить и направить на сертификационные испытания в 2017 году.

Инвестором выступит ООО «РТК», объем вложений его в производство составит около 76 млн руб. Себестоимость двух рельсовых автобусов для проекта составит 60 млн рублей, что гораздо дешевле существующих сегодня на рынке предложений.

Так, новые рельсовые автобусы должны заменить электрички на самых затратных направлениях — маршрутах Старый Оскол — Валуйки и Валуйки — Алексеевка.

Добавим, что в этом году, в соответствии с заказом региона, ППК «Черноземье» обслуживает 36 маршрутов. Сумма субсидии на покрытие выпадающих расходов компании, которую Белгородская область должна выплатить, составляет почти 125 млн рублей.

Добавим, что в соседней Воронежской области отказались от обсуждения проекта собственной пригородной компании из-за его затратности. «Сегодня мы ставим другую задачу: вернуть наши пригородные перевозки в один «куст» с Москвой, где эта деятельность ежегодно приносит примерно 3,5−4 млрд руб. прибыли», — заявил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в апреле этого года на встрече с журналистами.