Якутск, 12 июля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» намерена ускорить работу по сбору подписей против приватизации компании АЛРОСА, несмотря на то, что условия договора купли-продажи 10,9% акций компании уже определены, и сделка будет считаться состоявшейся после перечисления денег на счёт федерального казначейства. О намерении продолжать собирать подписи против продажи части акций алмазодобывающей компании корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского отделения партии.

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Эсеров Якутии возмутило, что сделка состоялась, несмотря на протесты населения Якутии, и была проведена быстро. Недовольны партийцы и тем, что часть компании уходит в частные руки по цене ниже рыночной при том, что и рыночная цена сейчас, в период экономического кризиса, и так невысока. В региональном отделении «Справедливой России» напоминают, что в долларовом выражении стоимость акции почти в два раза ниже, чем два года назад.

Партия собрала уже 19,5 тысячи подписей против приватизации 10,9% АЛРОСЫ и намерена ускорить этот процесс. Они убеждены, что бюджетообразующую компанию Якутии нельзя передавать в частные руки, и обращают внимание на то, что если в ходе следующего этапа приватизации будет продано еще 10%, в частных руках окажется почти половина компании.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ установлена цена продажи акций АЛРОСА, а также определены порядок и условия отчуждения части компании из федеральной собственности. В итоге 10,9% акций будут проданы по цене 65 рублей за одну акцию.

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