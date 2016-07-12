Пекин, 12 июля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Судно Yuanwang-7 официально прошло все ходовые испытания, длившиеся более 60 дней. Именно это судно доставит новейший пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» до космодрома на о. Хайнань.

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Строительство судна началось 10 октября 2014 г. За рекордный срок предприятие Jiangnan Shipyard Co., Ltd. построило 220-метровое судно водоизмещением 25 тыс. тонн, пишет «Сина синьвэнь».

Согласно предоставленной технической документации, судно способно выходить в море даже в самые сильные штормы, автономность хода составляет около 100 суток.

В настоящее время в составе флота КНР находятся 7 сухогрузов, способных транспортировать космические корабли и ракеты-носители. Корабли Yuanwang-1 и Yuanwang-2, заложенные в 1979 г., стали первыми представителями данного типа сухогрузов.

КНР является четвертой страной в мире, после США, России и Франции, которая обладает кораблями, предназначенными для транспортировки космический кораблей.