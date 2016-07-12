Каракас, 12 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Растущий продовольственный кризис и дефицит товаров первой необходимости усугубился в Венесуэле серьезными проблемами в сфере здравоохранения. Парламент страны охарактеризовал ситуацию как гуманитарный кризис в сфере здравоохранения.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

По данным Федерации фармацевтов республики, дефицит лекарств составляет 85%. В большинстве больниц страны — как в городе Мерида — пациенты должны приносить свои медикаменты."Мы все чаще сталкиваемся со случаями гибели пациентов в операционных и блоках скорой помощи из-за отсутствия лекарств, — говорит один из врачей больницы Мериды. — С начала года около 70 детей погибли в связи с дефицитом антибиотиков, которые применяются для лечения таких болезней, как сепсис новорожденных».В прошлом году детская смертность достигла 2% от рождаемости. По сравнению с 2014 годом она возросла в 100 раз! Упадок государственного здравоохранения — серьезная проблема для правительства, объявившего бесплатный доступ к медицинским услугам своим приоритетом, комментирует Euronews.