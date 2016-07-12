Казань, 12 июля, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Более 143 тыс. рублей взысканы с Надежды Мирзаевой в пользу опекаемой ею девочки-сироты. Женщина похищала денежные средства с банковской карточки несовершеннолетней, сообщает прокуратура Татарии.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

Как было установлено судом, в период с июня 2013 года по июль 2015 года Мирзаева, являясь опекуном несовершеннолетней сироты, похищала деньги с ее банковской карты. В феврале текущего года опекуна осудили по статье 158 УК РФ «Кража».

Тем не менее, причиненный девочке ущерб в размере 143 тыс. рублей женщина не возместила, в связи с чем потерпевшая обратилась с жалобой в прокуратуру.

Прокурор направил иск о взыскании указанной суммы в Нурлатский районный суд. Требования прокурора с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетней в полной мере удовлетворены судом.