Москва, 12 июля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Хабаровском крае женщина оставила своего двухлетнего ребенка на две недели без воды и еды, возбуждено дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщает региональная прокуратура.

langll Ребенок у окна

Инцидент произошел в феврале 2016 года в поселке Ванино Хабаровского края. В полицию с сообщением о том, что в доме долгое время плачет ребенок, обратились соседи женщины.

Взломав дверь дома, сотрудники полиции обнаружили в кроватке сильно истощенного мальчика. Ранее женщина уже была лишена родительских прав на двух старших детей.

В настоящее время ребенок находится в семье опекунов вместе со старшими братом и сестрой, он здоров.