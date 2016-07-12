Брюссель, 12 июля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Большинство опрошенных граждан ЕС считает, что наплыв беженцев на европейский континент увеличивает риск терактов, тогда как значительная часть полагает, что они являются негативно влияют на рынок труда, согласно опросу общественного мнения, проведенного 11 июля исследовательским центром США Pew Research. Об этом сообщает Europe1.

M@sh Террорист

Опрос проводился в 10 странах ЕС, в которых проживает 80% всего населения Евросоюза. В восьми из них по меньшей мере половина респондентов считает, что наплыв беженцев «увеличивает риск терроризма». Рекордные показатели зарегистрированы в Венгрии (76%) и Польше (71%) — странах, принявших наименьшее число мигрантов и беженцев.

В свою очередь, в ФРГ, которая приняла наибольшее число вынужденных переселенцев, данный показатель составил 61% опрошенных, тогда как в Италии и Великобритании этого мнения придерживается 60% и 52% респондентов соответственно.

Помимо терроризма, наплыв мигрантов и беженцев вызывает у граждан стран-членов ЕС обеспокоенность из-за того, что они склонны «забирать рабочие места и отбирать социальные привилегии». Такого мнения придерживается 82% опрошенных в Венгрии, 75% — в Польше, 72% — в Греции, 65% в Италии и 53% во Франции. На таких позициях стоит большинство респондентов в семи из десяти стран, в которых проводилось исследование.