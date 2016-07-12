Москва, 12 июля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Отечественная валюта продолжает демонстрировать эталон стойкости. Реакция рубля на прошлых торгах оказалась вновь сдержанной несмотря на то, что происходит на рынке нефти, считает аналитик Dominion Fx Юрий Винтер.

Павел Андрющенко Деревянный рубль

«Технически пара USD/RUB добралась в район 64,2, где замерла в узком диапазоне. Фактически в паре сейчас происходит усиление консолидации, однако разрядиться сильным движением, возможно, не удастся. Играет летний фактор. Все внятные тренды, вероятно, будут формироваться с началом осени», — полагает Винтер.

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«Из событий текущей недели, которые могут повлиять на расстановку сил стоит отметить, заседание Банка Англии, которое состоится 14 июля. Участники рынка ждут сообщений о мерах поддержки регулятором британской экономики после выхода страны из Евросоюза. Кроме того стоит обратить внимание на показатель запасов и добычи нефти в США, а также о показателях промпроизводства в крупнейшей экономике мира и данных по инфляции в ЕС», — отметил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 июля Центробанк РФ повысил официальный курс рубля к основным валютам — доллару США и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подешевел на 4,64 копейки и составил 64,20 рубля. Курс евро к рублю снизился на 35,32 копейки до 70,81 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,19% до 46,34 доллара за баррель.