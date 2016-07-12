Лансинг, США, 12 июля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Американские ученые из Мичиганского университета опубликовали новые данные, показывающие связь недостаточного употребления воды и лишнего веса. Авторы исследования считают их аргументом в пользу того, что питьевая вода может помочь в борьбе с ожирением, сообщает сайт EurekAlert!

wuny Питьевая вода

Авторы проанализировали данные 9528 участников когортного исследовании Nutrition Examination Survey и пришли к выводу, что высокий индекс массы тела связан с недостаточной гидратацией организма.

Авторы подчеркивают, что их результаты не показывают причинно-следственную связь между ожирением и недостаточным снабжением тела водой.

Ученые давно советуют есть больше фруктов, овощей и другой пищи с большим содержанием воды, но подчеркивают, что нужны дальнейшие исследования для выяснения механизма влияния снабжения тела водой на уменьшение веса.