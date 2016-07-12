Вашингтон, 12 июля, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Американский миллиардер, кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что на территории этой страны конфликт между полицейскими и афроамериканцами может продолжать набирать обороты: беспорядки будут только усиливаться, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп прокомментировал обстановку в стране в связи с противостоянием между полицией и афроамериканцами, обострившемся после размещения в интернете видео убийства представителями правопорядка темнокожих граждан в двух штатах. По мнению политика, протесты в обществе, вызванные острым конфликтом, продолжат «набирать обороты».

Трамп также отметил, что хотя действующий президент США Барак Обама охарактеризовал конфликт между афроамериканцами и полицейскими «как не очень серьёзный», потенциальный президент придерживается противоположного мнения: всё могло быть «гораздо хуже».

«Когда президент Обама сказал на днях, что конфликт не столь плохой, как думают люди, я подумал, что всё гораздо хуже, чем они думают, и, конечно, гораздо хуже, чем считает, Обама», — сказал Трамп. Трамп также отметил негативную роль СМИ в освещении происходящих событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в штатах Миннесота и Луизиана были убиты темнокожие граждане. Убийства афроамериканцев попали на видео и распространились в интернете. После этого в городе Далласе (штат Техас) в ходе массовых беспорядков застрелили несколько полицейских.