Оренбург, 12 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В Оренбурге 56-летний местный житель за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних приговорен к 17 годам. Мужчина признан виновным в совершении 19 эпизодов преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 июля в СУ СКР по Оренбургской области.

usman48.ru Забор исправительной колонии

Следствием и судом установлено, что в период с мая по июль 2015 года мужчина совершал насильственные преступления сексуального характера в отношении трех школьников в возрасте 10 и 11 лет.

Оренбуржец встречал детей, когда те возвращались домой из школы либо гуляли на улице, обманным путем под надуманным предлогом уводил в лесополосу в Ленинском районе города Оренбурга.

По данным следователей, свою вину в совершенных преступлениях мужчина не признал. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, фигурант признан вменяемым, в момент совершения преступления мужчина хроническим психическим расстройством не страдал, в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Ему поставлен диагноз «педофилия».

«Установлены обстоятельства, способствующие совершению преступлений, в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками образовательного учреждения и органов внутренних дел, которые, не должным образом исполняли свои обязанности и не принимали необходимых мер, что способствовало совершению преступлений. Следствием в адрес руководства учреждения и районного отдела полиции внесены представления в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — сообщили в СУ СКР по региону.

Приговором суда педофилу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

По данным аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, в 2015 году на территории Оренбуржья отмечен рост преступлений против половой неприкосновенности детей: со 185 в 2014 году до 333 — в 2015 году. Вместе с тем сократилось число изнасилований: с 41 в 2014 году до 22 — в 2015 году. По итогам 2015 года в суды области следователями СУ СКР по региону направлено 117 уголовных дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности детей, тогда как в 2014 году — 81. Рост обусловлен тем, что следователями выявлялись дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемых, выявленные в предыдущем периоде.