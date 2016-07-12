Баку, 12 июля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал встречу в Баку с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, прямую трансляцию пресс-конференции ведет Russia Today.

Флаг Азербайджана

Со своей стороны Мамедъяров ещё раз поблагодарил Лаврова за визит. Он напомнил, что накануне уже состоялся обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лавров в ответ заявил, что в ходе этой встречи накануне стороны смогли обсудить многие вопросы.