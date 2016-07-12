Москва, 12 июля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Один из самых знаменитых памятников древнерусской архитектуры, храм Василия Блаженного на Красной площади Москвы, отмечает 455-летие. По этому случаю 12 июля экскурсии в храм проводятся за полцены, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея, в ведении которого находится храм.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Вид на Храм Василия Блаженного

«12 июля 2016 г. в связи с празднованием 455-летнего юбилея Покровского собора с 13.30 до 19.00 вход в собор будет осуществляться с 50% скидкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрослым посетителям экскурсия по храму обойдется в 150 рублей, пенсионерам и студентам старше 18 лет — в 50 рублей, стоимость семейного билета составит 300 рублей. Кроме того, в течение второй половины дня 12 июля предусмотрены бесплатные обзорные экскурсии для сборных групп.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, позже ставший известным как Храм Василия Блаженного, строился с 1555 по 1561 год. В 1552 году, в день Покрова Пресвятой Богородицы, русские войска начали штурм Казани, закончившийся взятием города. По этому случаю царь Иван Грозный и приказал возвести собор.

Точная дата окончания строительства и освящения собора стала известна в середине 20 века, когда в процессе реставрации вскрыли текст «летописи» строительства храма, скрытый на стене под более поздними слоями краски. Текст гласил, что церковь была освящена 12 июля 1561 года, в день памяти апостолов Петра и Павла.

В настоящее время Покровский собор входит в комплекс Государственного исторического музея, с 1991 года находясь в совместном владении с РПЦ. С 1990 года он включен в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России.