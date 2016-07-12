Пекин, 12 июля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Немецкий автоконцерн Audi AG опубликовал заявление, согласно которому за первые 6 месяцев 2016 г. в КНР было продано более 290 тыс. автомобилей марки Audi. Таким образом, продажи Audi выросли на 5,9% в годовом исчислении.

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В заявлении отмечено, что наибольшей популярностью пользуются компактные модели А3 и Q3, их продажи с января по июль выросли на 21,7%, компании удалось реализовать более 81 тыс. автомобилей указанных моделей, пишет «Тайпин цичэ».

Продажи Audi AG демонстрируют положительную динамику и в мировом масштабе — за указанный период времени было продано более 953 тыс. автомобилей, что на 5,6% больше, чем в 2015 г.

«Наиболее перспективными для нас остаются рынки Европы и Китая. Несмотря на ряд затруднений, которое испытывает автомобилестроение в настоящее время, мы уже несколько лет подряд демонстрируем устойчивый рост, благодаря продажам в Азии и Европе», — заявил член совета директоров Audi AG Дитмар Фоггенрайтер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. немецкий автопроизводитель Audi AG сообщил о рекордных продажах автомобилей в КНР. Согласно данным, предоставленным концерном, в I квартале продажи Audi увеличились на 4,7% и составили более 139,5 тыс. автомобилей.