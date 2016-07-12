Кембридж, Великобритания, 12 июля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Британские ученые из Центра психометрии Кембриджского университета разработали алгоритм, определяющий уровень интеллекта человека по фотографии его профиля в соцсети, сообщает Digital Trends.

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При этом программа учитывает не только выражение лица, но и одежду, задний фон, присутствие в кадре других людей или предметов.

Авторы разработки использовали фотографии профиля 1122 пользователей Facebook, прошедших тест на IQ, и сопоставили особенности изображений с набранными баллами теста. Оказалось, что очки реже, чем принято считать, свидетельствуют о наличии интеллекта. А сфотографированный слишком близко к камере человек не обязательно глуп.

Авторы исследования заявляют, что его результаты свидетельствуют о неточности стереотипов и даже должны повлиять на методы работы менеджеров по персоналу, часто оценивающих кандидатов по профилям в соцсетях.

Отмечено, что на фотографиях большинства людей с высоким уровнем IQ, нет лишних персонажей и предметов, а задний фон, как правило, лаконичный. Интересно, что люди с высоким IQ предпочитают зеленый цвет фона, а розовый, фиолетовый или красный практически не применяют.