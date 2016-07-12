Москва, 12 июля, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Российское правительство намерено предпринять ряд мер для поощрения развития электрического автотранспорта России. К настоящему моменту подготовлен соответствующий проект развития до 2025 года, пишет газета «Коммерсантъ».

neftegaz.ru Электромобиль

Отмечается, что развитию данного вида автотранспорта будет способствовать внедрение ряда льгот: в частности, нулевой транспортный налог, бесплатные городские парковки, льготные тарифы на платных участках дорог, возможность передвигаться по выделенным для общественного транспорта полосам.

По мнению экспертов, чтобы электромобили набрали в России популярность, необходимо создать сеть заправок и снизить цены на данный вид автомобилей.

Для продвижения этой программы необходимо внести ряд поправок к Правилам дорожного движения (ПДД). Например, электромобили предлагается приравнять к статусу такси. Также предлагается создать отдельный дорожный знак 5.18.1 — «Место для стоянки индивидуального транспортного средства с электрическим двигателем».