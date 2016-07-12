Москва, 12 июля, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Возвращение Турции на российский туристский рынок летом 2016 года не стало молниеносным. Долгожданное для турецкой стороны политическое решение принято, но мгновенной материализации политической воли в прежние объемы туристских потоков не произошло, что вполне естественно. И прежде всего потому, что туристский продукт — это комплекс услуг, где одной из важнейших является транспортная составляющая, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор НИИ индустрии гостеприимства РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова.

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«Массовый турпродукт строится на экономичных чартерных рейсах, программа которых составляется иногда задолго до начала активного сезона, кроме того, большие транспортные потоки требуют других подходов к организации безопасности, что довольно большая проблема и в обычных условиях, не говоря о ситуации высокого уровня террористической опасности, в которой оказалась транспортная инфраструктура Турции», — отметила эксперт.

По ее мнению, «пока туристские потоки на курорты Турции сдерживаются отсутствием чартерных рейсов, что и сдерживает масштабное снижение цен на туры в Турцию, несмотря на значительно возросший интерес к этому направлению».

«В этих условиях другие популярные курорты стремятся сохранить свои лидерские позиции на рынке в нынешний сезон. Греция, Кипр, Болгария и др., поделившие между собой турецкий сегмент туристского рынка, не намерены отдавать свою долю и готовы снижать цены для того, чтобы удержать потребителей, тем более что снижение цен в диапазоне 5−15% существенно не влияет на снижение доходов, зато хорошо действует на потребителей психологически. Такой ход рассчитан на людей, еще до конца не определившихся с направлением отдыха, ведь вновь открывшаяся Турция, несомненно, оттянет существенную часть туристов, а предпринятая попытка снизить цены может остановить их поменять свои намерения поехать в Турцию, и в том числе по причине ее небезопасности», — пояснила Джанджугазова.

«В сложившейся ситуации российские курорты оказались в достаточно выгодном положении, так как потоки этого сезона, скорее всего, останутся стабильными, но необходимо повышать конкурентоспособность отечественного туристского продукта, и не только снижая цены, но и повышая его полноту и качество. Сейчас самое удобное время для закрепления своей доли рынка! И если курорты Черноморского побережья Кавказа хотя бы частично могут конкурировать с Турцией, то курорты Крыма пока остаются неконкурентоспособными ни по цене, ни по качеству», — высказала свое мнении эксперт.

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