Вашингтон, 12 июля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Несмотря на заявления официальных лиц о том, что недавние теракты, совершенные террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) и унесшие жизни сотен человек, являются признаком ослабления группировки, ситуация полностью противоположная, пишет Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

Как отмечает издание, недавние теракты ИГИЛ (запрещено в РФ) подтверждают, что, несмотря на территориальные потери, группировка по-прежнему сильна и способна приводить в жизнь свои цели по подрыву современных государств, по созданию халифата и началу апокалиптической войны с Западом. США, по мнению издания, не смогут победить ИГИЛ (запрещено в РФ) и защитить своих граждан, если Вашингтон не изменит свою стратегию по борьбе с террористической группировкой на глобальной арене, а не на конкретных направлениях в Сирии и Ираке.

Если в Сирии и Ираке боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) стремятся контролировать территорию в качестве халифата, то региональной стратегией является присоединение других террористических организаций, с помощью чего исламисты смогут дестабилизировать регион и получить под свой контроль большие территории. На глобальной же арене боевики стремятся создать условия, при которых становится возможной апокалиптическая война с Западом. Добиваются они этого с помощью поляризации обществ в сторону ислама или против него.

Создается впечатление, что последняя цель слишком глобальна, чтобы быть реальной. Официальные лица часто отбрасывают грандиозные заявления ИГИЛ (запрещено в РФ) как надуманные и успокаиваются тем, что группировка терпит одно военное поражение за другим.

Да, за последний год ИГИЛ (запрещено в РФ) понесло значительные территориальные потери, и эти победы стали важным условием в уничтожении группировки, однако официальные лица склонны делать ложные выводы на основании тактических побед, тогда как им следует уделять внимание следующему вызову. Например, подчеркивает издание, будет неправильно считать, что ИГИЛ (запрещено в РФ) лишилось своего военного потенциала, так как боевики так и не смогли вернуть себе контроль над городами, отбитыми у них.

В большинстве случаев террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сознательно приняла решение вывести войска из них, а не вести борьбу до конца, что является признаком контроля, военного расчета и стремлением сохранить войска для будущих операций.

Нельзя списывать военный потенциал ИГИЛ (запрещено в РФ), если группировка по-прежнему может совершать тактические отходы и активно обороняет сирийский город Манбидж. А заявления о том, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) обязательно проиграет только потому, что неспособна сдержать лобовые атаки коалиции во главе с США, дают ложное чувство защищенности.

То, как ИГИЛ (запрещено в РФ) действует в Ираке и Сирии, носит логический, предсказуемый характер, а также ориентировано на то, чтобы создать условия для новой фазы роста после выхода США из региона. Группировка уже занимается дестабилизацией слабых государств региона: их теракт в Багдаде уже доказал, что ИГИЛ (запрещено в РФ) может добивать политических результатов с помощью изолированных терактов.

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Официальные лица также не могут признать, что операции в регионе и на глобальной арене террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) преследуют и другие цели, выходящие за рамки обороны ключевой территории боевиков в Ираке и Сирии. Теракты ИГИЛ (запрещено в РФ) в Бангладеш, Саудовской Аравии, Турции, Иордании и Египте и Ливане не были реакцией на территориальные потери, как и не носили характер территориального расширения.

В этих странах исламисты из ИГИЛ (запрещено в РФ) наращивают потенциал для расширения своего халифата на весь исламский мир. Если ИГИЛ (запрещено в РФ) сможет ослабить эти страны или даже заставить их сфокусироваться на чисто внутренней политике в ущерб борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ), тогда угроза ключевой территории группировки ослабнет.

Таким образом, замечает издание, на данный момент нельзя быть излишне уверенным. США должны предпринимать все усилия для сдерживания расширения ИГИЛ (запрещено в РФ), а не отбрасывать угрозу местных исламистских группировок, как несвязанных с национальной безопасностью США.

Несмотря на заявления администрации Обамы о том, что ИГИЛ (запрещено в РФ) ослабла, группировка тем не менее одерживает верх над стратегией США в регионе. Теракты группировки по всему свету, особенно на Западе, не являются попытками отвлечь внимание от кампании в Ираке и Сирии. Они направлены на то, чтобы создать условия для глобальной войны между мусульманами и немусульманами. И здесь боевикам может сопутствовать успех, поскольку эта группировка не единственная, кто занимается такой поляризацией.

ИГИЛ (запрещено в РФ) хорошо понимает, что успешные теракты на Западе приведут к тому, что эти общества ополчатся против мигрантов, особенно в контексте миграционного кризиса в ЕС. С учетом усиления шовинистических и антимигрантских партий, чье число растет взрывным образом, барьеры против такой поляризации могут исчезнуть.

США обладают наиболее мощными вооруженными силами в мире, но и глобальный миропорядок изменяется на глазах, и в новых условиях террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) и другие организации получают целый ряд преимуществ, поскольку они могут использовать лучшим образом нестабильность и хаос.

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Именно этого ИГИЛ (запрещено в РФ) и добивается в своей стратегии. Когда официальные лица обращают внимание только на отдельные успехи в Ираке и Сирии, они упускают из вида размах проекта ИГИЛ (запрещено в РФ). Все победы над группировкой окажутся эфемерными, если США не разработают точную стратегию того, что делать дальше.

Никто, по всей видимости, не стремится говорить о восстановлении Ирака и Сирии, однако что-то в этом духе все-таки потребуется. Иначе эти государства снова рухнут в хаос в течение следующих нескольких лет. ИГИЛ (запрещено в РФ) может скрыться, перегруппироваться и начать новую войну с учетом допущенных в прошлом ошибок. Также одним из возможных развитий может стать то, что образовавшийся после уничтожения ИГИЛ (запрещено в РФ) вакуум будет заполнен террористической организацией «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) .

Вашингтону необходимо изменить стратегию борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Нужно признать угрозу, которую представляют и другие салафитско-джихадистские группировки, орудующие в других частях региона. Новый подход нужен и в отношении «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), которой необходимо не дать воспользоваться уходом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) для захвата освобожденных территорий.