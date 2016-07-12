Ярославль, 12 июля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Осужденные из трех ярославских колоний приняли участие в Крестном ходе с иконой Казанской Божией Матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ФСИН по Ярославской области.

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Сначала шествие с иконой побывало в колониях № 1 и 8 в Ярославле, а затем в рыбинской колонии № 12. Заключенные присоединились к крестному ходу только на территории исправительных учреждений.

«Осужденные с нетерпением ждали и основательно готовились к этому знаменательному дню. Под звон колоколов икону Божией Матери пронесли по территории учреждения, в храме колонии прошло богослужение, где для покаяния и обращения к чуду собрались и осужденные, и сотрудники», — рассказал заместитель начальника колонии по вопросам воспитательной работы Игорь Кипров.

Обращаясь к осужденным, помощник начальника УФСИН России по Ярославской области по работе с верующими отец Александр сказал, что Казанская икона Божией Матери много раз указывала верную дорогу православным — с ней русские войска победили немало врагов и, возможно, именно эта святыня поможет осужденным выбрать в дальнейшем правильный жизненный путь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крестный ход продлится 17 дней с 28 июня по 14 июля 2016 года.