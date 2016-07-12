Москва, 12 июля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Российские авиакомпании по итогам первого квартала 2016 года терпят убытки на рынке внутренних авиаперевозок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

ThePixelman Самолет и птицы в небе

В первом квартале операционные убытки 112 авиаперевозчиков составили 24 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 16 млрд рублей. На внутренних линиях убыток составил 25,6 млрд рублей (против 19 млрд годом ранее), внешние авиаперевозки принесли прибыль 1,5 млрд рублей.

По данным Росавиации, пассажиропоток в РФ снизился за год на 1,2%, до 92 млн человек. Спад за первое полугодие 2016 года составил 8,4% или 3,5 млн пассажиров. Только в июне пассажиропоток упал на 14,4%.

Расходы авиакомпаний тем временем продолжают расти: они выросли в первом квартале на 15% до 225 млрд рублей. На лизинг самолетов расходы выросли на 56%, на ремонт и техобслуживание — на 27%, аэропортовое обслуживание подорожало на 20,6%.

По словам главы АЭВТ Владимира Тасуна, выходом из положения мог бы стать госзаказ на авиаперевозки для социально незащищенных слоев населения или облегчение налогового бремени. В Минэкономики РФ отметили, что авиакомпании сами должны принимать меры по финансовому оздоровлению и оптимизации расходов.