Оренбург, 12 июля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области на рынке недвижимости с 2014 года наблюдается стагнация цен. Так, на сегодня средняя цена на первичном рынке за квадратный метр составляет порядка 33 тысяч рублей в панельном доме, в кирпичных и монолитных домах стоимость квадратного метра выше — от 40 тысяч рублей. Снижение стоимости квадратного метра на вторичном рынке наблюдалась в 2015 году, сейчас она в целом не изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в одной из крупнейших инвестиционно-риелторских компаний Оренбуржья.

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По данным риелторов, средняя стоимость одного квадратного метра в однокомнатной квартире на вторичном рынке составляет примерно 45 тыс. рублей. В компании подчеркнули, что наибольшая стоимость квадратного метра на вторичном и на первичных рынках приходится именно на однокомнатные квартиры.

В начале 2016 года наблюдалось повышение спроса на строящиеся объекты в связи с введением в банках льготной программы ипотечного кредитования с господдержкой, так как государством было ограничено действие этой программы до 1 марта 2016 года. Семьи активно приобретали жилье в строящихся жилых комплексах. Позже данную программу продлили, но спрос постепенно начал снижаться.

«Застройщики по-разному отреагировали на экономическую ситуацию. Часть из них подняли цены на строящееся жилье в связи с увеличением стоимости страховки, другие оставили цены на том же уровне. В принципе рынок первичной недвижимости стабилен», — отметили в инвестиционно-риелторской компании.

Напомним, за пять месяцев 2016 года в Оренбуржье введено в эксплуатацию 305 тысяч квадратных метров жилищного фонда, что составляет 78% к аналогичному периоду прошлого года.

Как пояснили в региональном Минстрое, снижение объемов связано с сокращением ввода индивидуального жилья. Населением построено почти 140 тыс. кв. метров (57% к уровню 2015 года) или 46% от общего объема введенного жилья.

Вместе с тем отмечен рост показателей в индустриальном секторе — введено 165 тыс. кв. метров, что на 13% выше соответствующего периода 2015 года.

Почти половина от общей площади введенного в регионе многоквартирного жилья — 82 тыс. кв. м — построено в областном центре. Вместе с тем по Оренбургу отмечается снижение темпов ввода относительно уровня прошлого года как по многоквартирным домам — 74%, так и по жилфонду в целом — 66%.

В Оренбургском районе объем ввода подрядного жилья увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 56,3 тыс. кв. м.

В 13 муниципальных образованиях области увеличен уровень ввода жилья за указанный период относительно 2015 года. Более половины годовых прогнозных показателей выполнили восемь муниципалитетов.