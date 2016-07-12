Вашингтон, 12 июля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Голливудская актриса Голди Хоун после 15-летнего перерывав киносъемках сыграет одну из двух главных ролей в комедии «Мать/дочь», сообщает Collider.

Erik Charlton Голди Хоун

Режиссером нового фильма будет Джонатан Левин, известный зрителям по лентам «Тепло наших тел» и «Безумие». Сценарий написала Кэти Дипполд, автор сюжетов для фильмов «Копы в юбках» и новые «Охотники за привидениями». «Мать/дочь» должна появиться на экранах в 2017 году.

Голди Хоун и телезвезда Эми Шумер сыграют мать и дочь, которые вынуждены самостоятельно через амазонские джунгли добираться к американскому посольству. Кэти Дипполд признавалась, что разведенную и невротичную героиню Хоун она скопировала с собственной матери.

Напомним, Голди Хоун не снималась с 2002 года, после выхода в прокат комедии «Сестры Бэнгер». В 1969-м году Хоун получила премию «Оскар» за работу в фильме «Цветок кактуса». Она известна ролями в таких фильмах, как «За бортом», «Птичка на проводе», «Смерть ей к лицу», «Шампунь» и «Рядовой Бенджамин».

Эми Шумер стала известной благодаря телепроекту «Внутри Эми Шумер», за который она была награждена премией «Эмми» в 2015 году.