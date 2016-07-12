Грозный, 12 июля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Непогода нанесла значительный урон посевам в сельхозпредприятиях Чечни. Уничтожены ливневыми дождями посадки почти на 23 тысячах гектаров, что составляет около 16% всех засеянных площадей. Как сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе главы и правительства региона, региональное сельскохозяйственное ведомство подготовило и отправило в Минсельхоз России документы с обоснованием показателей потерь и просьбой возместить нанесенный ущерб.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

В целом же ситуация в аграрном секторе в настоящее время уже выровнялась, в республике началась уборка урожая. Если погода не вмешается вновь, то уборочная страда в Чечне завершится в намеченные сроки. По словам министра сельского хозяйства ЧР Мусы Дадаева, уже убраны зерновые с более 24 тысяч гектаров, что составляет до 18% от общей засеянной площади.

Собрано 64 145 тонн пшеницы при средней урожайности 26,5 центнера с гектара. Как отметил министр, это на 5% больше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году непогода также не обошла стороной Чеченскую Республику. Небывалая засуха нанесла значительный ущерб посевам. Несмотря на это, урожай зерновых в Чечне превысил показатель 2014 года почти на 50%. Общий валовой сбор зерна по итогам 2015 года составил 232 тысячи тонн при урожайности 22 центнера с гектара.