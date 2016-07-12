Барнаул, 12 июля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Депутату Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Алексею Кушнарёву предъявили обвинение в предпринимательской деятельности без регистрации с получением дохода в особо крупном размере.

«Вести-Алтай» Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Алексей Кушнарёв помещен под домашний арест

Как сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай», с инициативой поместить народного избранника под домашний арест выступил региональный Следственный комитет.

По версии следствия, с января 2013 года по февраль 2014 года депутат, не имея регистрации в налоговых органах, реализовал более 90 земельных участков и объектов недвижимости в поселке Лесной Индустриального района Барнаула. По данным правоохранителей, действовал Кушнарёв от имени своего брата — Николая, которого, к слову, также подозревают в незаконной предпринимательской деятельности.

«Кстати, ровно год назад несколько жителей поселка, пострадавших от действий братьев Кушнаревых, обращались в краевое отделение ЛДПР с просьбой исключить старшего из них, Алексея, из партии и лишить мандата. Безрезультатно — партийцы решили дождаться официального обвинения коллеги. Следователи сегодня заявили, что от ведения «семейного» бизнеса депутат получил более 60 миллионов рублей», — отмечается в сюжете «Вестей».

«По ходатайству следователя судом в отношении Алексея Кушнарёва избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнула старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, факт незаконного предпринимательства был выявлен следователями регионального СК России в ходе расследования уголовного дела по факту выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по строительству жилого дома в поселке Лесной города Барнаула, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья проживающих в нем лиц.

Речь идет об инциденте, когда в ответ на требование владельцев устранить недостатки в доме посыпались угрозы, а у некоторых семей были повреждены машины. «Как только жители обращались в правоохранительные органы, неизвестные сжигали или крушили их машины», — сообщала «Вестям» в 2015 году одна из жительниц поселка.

В незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере обвиняется ещё один депутат АКЗС — Сергей Убраев. Уголовное дело уже направлено в суд. По данным следствия, Убраев, будучи директором общества с ограниченной ответственностью «Малиновое Озеро», без лицензии организовал производство фармацевтических субстанций и заработал таким образом более 33 миллионов рублей. На имущество Убраева наложен арест.