Москва, 12 июля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF Сергей Ковалёв решил пожертвовать гонорар за победу над малавийским боксёром Айзеком Чилембой родителям Романа Симакова, который умер после боксёрского боя в 2011 году. О своём решении Ковалёв заявил на ринге после окончания боя с малавийским соперником.

janeb13 Передача денег

«Пять лет назад в этом же Дворце спорта прошел мой последний бой в России против Романа Симакова. Как я и обещал, пожертвую гонорар от боя родителям Симакова», — сказал Ковалёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок Ковалёва и Чилембы состоялся накануне, 11 июля. Российский спортсмен победил в бою в весовой категории до 79,38 кг.

Напомним, что Роман Симаков умер в 2011 году после седьмого раунда поединка с Ковалёвым. Спортсмен впал в кому от полученных на ринге травм, а через три дня умер в больнице.