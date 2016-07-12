Кашира, Московская область, 12 июля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. В подмосковной Кашире рабочие депо обнаружили труп неизвестного мужчины на крыше вагона электропоезда, передает 12 июля «Радио 1».

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Как уточнили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, на вид возраст погибшего от 30 до 35 лет. Возможно, мужчина был так называемым «зацепером» и накануне вечером катался на крыше электрички. Причиной его гибели могла стать электротравма.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, они выясняют обстоятельства трагедии и личность мужчины.