Фотограф Александр Куликов провёл один день в эпицентре красной зоны. Фоторепортаж из отделения реанимации красной зоны в клинической больнице скорой медицинской помощи №15 в Волгограде.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинская сестра реанимационного отделения

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинская сестра реанимационного отделения

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинская сестра реанимационного отделения

Александр Куликов ИА REGNUM Переоборудованные операционные больницы под палаты реанимационного отделения для тяжелых больных с диагнозом covid-19

Александр Куликов ИА REGNUM Влажная уборка палат

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурный врач реанимационного отделения во время обхода палаты с больными

Александр Куликов ИА REGNUM Пациенты во время кварцевания помещения

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медицинская сестра реанимационного отделения во время беседы с пациентом о его самочувствии

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурные врач и медицинская сестра реанимационного отделения за работой

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурные врач и медицинская сестра реанимационного отделения за работой

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медицинская сестра реанимационного отделения во время работы

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский персонал реанимационного отделения за работой

Александр Куликов ИА REGNUM Вновь поступивший пациент и медицинский персонал реанимационного отделения за работой

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинская сестра во время подготовки нового места для пациента

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка кровати для нового пациента. Дезинфекция поверхности матраса

Александр Куликов ИА REGNUM Кровать для нового пациента. Подготовка пастельного белья

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский персонал Амбулаторного центра Covid за работой. Подготовка пациента для компьютерной томографии

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский персонал Амбулаторного центра Covid за работой. Компьютерная томография

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский персонал Амбулаторного центра Covid за работой. Дежурный врач и вновь прибывший пациент