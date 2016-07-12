Ангелы красной зоны — фоторепортаж
Фотограф Александр Куликов провёл один день в эпицентре красной зоны. Фоторепортаж из отделения реанимации красной зоны в клинической больнице скорой медицинской помощи №15 в Волгограде.
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинская сестра реанимационного отделения
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинская сестра реанимационного отделения
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинская сестра реанимационного отделения
Александр Куликов ИА REGNUM
Переоборудованные операционные больницы под палаты реанимационного отделения для тяжелых больных с диагнозом covid-19
Александр Куликов ИА REGNUM
Влажная уборка палат
Александр Куликов ИА REGNUM
Дежурный врач реанимационного отделения во время обхода палаты с больными
Александр Куликов ИА REGNUM
Пациенты во время кварцевания помещения
Александр Куликов ИА REGNUM
Дежурная медицинская сестра реанимационного отделения во время беседы с пациентом о его самочувствии
Александр Куликов ИА REGNUM
Дежурные врач и медицинская сестра реанимационного отделения за работой
Александр Куликов ИА REGNUM
Дежурные врач и медицинская сестра реанимационного отделения за работой
Александр Куликов ИА REGNUM
Дежурная медицинская сестра реанимационного отделения во время работы
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинский персонал реанимационного отделения за работой
Александр Куликов ИА REGNUM
Вновь поступивший пациент и медицинский персонал реанимационного отделения за работой
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинская сестра во время подготовки нового места для пациента
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка кровати для нового пациента. Дезинфекция поверхности матраса
Александр Куликов ИА REGNUM
Кровать для нового пациента. Подготовка пастельного белья
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинский персонал Амбулаторного центра Covid за работой. Подготовка пациента для компьютерной томографии
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинский персонал Амбулаторного центра Covid за работой. Компьютерная томография
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинский персонал Амбулаторного центра Covid за работой. Дежурный врач и вновь прибывший пациент
Александр Куликов ИА REGNUM
Медицинская сестра реанимационного отделения