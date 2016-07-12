Лобня, Московская область, 12 июля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Поликлиника в микрорайоне Луговая подмосковной Лобни никогда не видела серьезного ремонта. Со стен здания осыпается штукатурка, через щели старых деревянных окон задувает ветер, проводка искрит, не выдерживают испытания временем и ветхие трубы. Лечебное заведение не соответствует нормам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

beata_kom Стена старого здания

Жители микрорайона жалуются на состояние помещений местной поликлиники, отмечая, что учреждение не соответствует элементарным требованиям минимального комфорта.

«Медицинский кабинет, в который мы приходим с детьми, абсолютно ненадлежащего вида. И это XXI век! Помещение просто рассыпается на глазах. Старые деревянные окна, со всех стен осыпается штукатурка, в туалет просто страшно зайти — на периферийном вокзале, наверное, и то унитазы современней», — отмечает местная жительница Светлана Селиванова.

По словам главврача поликлинического отделения Елены Новинской, учреждение существует с 1944 года, но с тех пор здание не видело ни одного капитального ремонта: «Поликлиника тогда была организована при ВНИИ кормов имени Вильямса, который с 1913 года размещается в теперешнем микрорайоне Луговая. Раньше это был поселок, который не так давно стал микрорайоном Лобни. Сначала поликлиника существовала на первом этаже общежития, расположенного неподалеку. В 1982 году лечебное учреждение перевели в здание бывшего детского сада, где она по сей день находится. С тех пор здесь не было ни одного капитального ремонта»

Тем не менее в поликлинике проводился косметический ремонт — были покрашены стены, так что, как отмечает главврач, «теперь хотя бы не стыдно принимать пациентов». Однако капитальный ремонт зданию нужен, и как можно скорее.

Руководство Лобненской горбольницы, к которой относится поликлиника, в свою очередь, подчеркивает, что переделывать в учреждении нужно все.

«Во-первых, надо облагородить фасад. Сейчас он серый, некрасивый. Во-вторых, необходимо сделать парковки и помещение для колясок на входе. В-третьих, здание надо перепроектировать так, чтобы создать отдельные входы для родителей с детьми и для взрослых пациентов. Регистратура должна стать открытой, как этого требуют стандарты. На втором этаже у нас большой холл, который не используется должным образом. Там мы поставим перегородку и организуем отделение дневного пребывания. Кроме того, менять надо окна, трубы канализации и водопровода, электрическую проводку», — пояснила заместитель главного врача ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница» Светлана Ладик.

В Министерстве здравоохранения Московской области пообещали, что ремонт в поликлиническом отделении будет в течение 2017 года. В 2016 году для капремонта поликлиники подготовят проект. Деньги на это уже выделены.

Отметим, что по данным пресс-службы правительства региона, в 2016 году в Подмосковье будут отремонтированы 300 медицинских учреждений. В 2015 году в Подмосковье на модернизацию здравоохранения было дополнительно выделено более 10 млрд рублей, в текущем году на 2016−2018 годы также дополнительно выделено еще более 11 млрд рублей.