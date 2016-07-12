Бразилиа, 12 июля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Оргкомитет Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро не вписались в бюджет соревнований примерно на 400 — 500 млн реалов ($121 млн — $151 млн), сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По их данным, это около 6% бюджета, выделенного оргкомитету «Рио-2016»: он получил 7,5 млрд реалов, в основном, от частных инвесторов. Источник, близкий к организаторам соревнований, утверждает, что Оргкомитет сократил все, что можно было, однако средств все равно не хватает.

Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр составляет 40 млрд реалов ($12,12 млрд), из них большая часть (31,6 млрд реалов), были направлены на городскую инфраструктуру и строительство спортивных объектов.

XXXI летняя Олимпиада пройдет с 5 по 21 августа 2016 года, Паралимпийские игры состоятся с 7 по 18 сентября.