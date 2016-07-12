Якутск, 12 июля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В Олекминске горожанам, в квартиры которых поступала некачественная водопроводная вода, вернули заплаченные за неё деньги, и для этого им не пришлось обращаться в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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Деньги за воду несоответствующего требованиям качества получили 2600 человек, общая сумма компенсаций составила 231 тысячу рублей. Перерасчёт Олекминский филиал ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» заставила сделать прокуратура Олекминского района.

Надзорное ведомство установило, что пробы воды, поставляемой коммунальным предприятием населению города Олекминск через централизованную систему холодного водоснабжения, не соответствуют установленным требованиями по качеству и показателям безопасности. Такие выводы были сделаны по итогам проверки соблюдения соответствия качества холодной воды требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокурор района внёс в адрес директора филиала представление об устранении нарушений закона, после этого и был сделан перерасчёт платежей за поставленную коммунальную услугу ненадлежащего качества.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителям Якутска, в чьи дома, по заключению специалистов управления Роспотребнадзора республики, также подаётся несоответствующая требованиям качества и безопасности вода, возмещать расходы на неё приходится через суд. В коммунальных компаниях горожанам отказывают в компенсациях под разными предлогами, а «Водоканал» призвал людей не обращаться за возвратом своих денег, чтобы у компании были деньги на решение проблемы низкого качества водопроводной воды.

В итоге деньги пока удалось вернуть только троим жителям Якутска, и только через суд. Сумма отвоёванных таким образом компенсаций составила 24 тысячи рублей. При этом в Роспотребнадзоре настаивают, что деньги людям должны возвращать через управляющие компании, и для этого достаточно заявления.

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