Краснодар, 12 июля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. 12 июля в городе Кореновске Краснодарского края состоится прощание с погибшим в Сирии полковником Ряфагатем Хабибуллиным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, в связи с трагической гибелью начальника Кореновского гарнизона, командира войсковой части в Кореновском районе объявлен траур. Приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края, флаги муниципальных образований Кореновского района. Телерадиокомпании и учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия.

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Похоронят летчика на родине — в Ульяновской области. До этого прощание с ним состоится и в Сызрани, где Хабибуллин учился в военном авиационном училище.

Семье погибшего будет оказана материальная помощь. Поручение о выделении родным полковника 1 млн рублей накануне дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Напомним, что 8 июля 2016 года вертолет МИ-25 с российскими военными летчиками-инструкторами при выполнении боевого задания был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета погиб. В боевой машине находились житель Кореновского района полковник Ряфагать Хабибуллин и лейтенант Евгений Долгин.