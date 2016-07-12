Чебоксары, 12 июля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В администрации столицы Чувашии произошли кадровые и структурные изменения. Свой пост покинул вице-мэр по экономике Максим Семенов, одновременно создано новое управление, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

cap.ru Здание администрации Чебоксар

Максим Семенов освобождён от должности 11 июля. Он занимал пост заместителя главы администрации экономическому развитию и финансам с 2011 года и курировал управления по регулированию тарифов и по развитию потребительского рынка, а также отдел экономики. О новом месте работы бывшего вице-мэра не сообщается.

На вакантный период полномочия вице-мэра по экономике возложены на другого вице-мэра, руководителя аппарата Алексея Маклыгина. Отметим, что у главы администрации — шесть заместителей.

Также 11 июля на планёрке в мэрии сити-менеджер Алексей Ладыков объявил о создании управления муниципального контроля. По словам градоначальника, новое управление создано в целях формирования «единого органа административной юрисдикции при привлечении к административной ответственности» за отдельные виды правонарушений (предусмотренных законом «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике»), а также в сфере ведения муниципального жилищного, земельного и лесного контроля.

В штате вновь созданного управления будет 21 человек. «Оно образовано путем реорганизации существующих отделов и не повлечет за собой увеличения штатной численности администрации города Чебоксары», — подчёркивает Алексей Ладыков.

Новое структурное подразделение возглавил Николай Каргин, который последние два года возглавлял Государственный архив современной истории Чувашии. Ранее он 11 лет работал в администрации главы Чувашии на разных должностях, в том числе помощником главы Чувашии Михаила Игнатьева.