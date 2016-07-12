Москва, 12 июля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Правительство РФ распределении субсидий на развитие молодёжного предпринимательства. Средства в объёме 229,5 млн рублей распределены между бюджетами 53 субъектов Федерации, сообщается на сайте правительства РФ.

Evgeny Деньги

Средства предоставляются по итогам проведённого Росмолодёжью конкурсного отбора субъектов Федерации в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».