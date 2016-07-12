Москва, 12 июля, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 11 июля обновила двухмесячный минимум, снизившись в моменте до уровня 45,90 доллара за баррель. Но, как отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, впоследствии все же смогла восстановить потери.

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«Дело в том, что такие факторы, как бьющий рекорды по потреблению бензина сезон отпусков в США и падение добычи в Нигерии и Ливии, сдерживают негативное влияние такого фактора, как ожидания роста добычи в США на фоне увеличивающегося числа работающих буровых установок», — пояснила Рогова.

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«12 июля будут опубликованы данные по мировому спросу и предложению нефти. Вполне возможно, что они отразят снижение дисбаланса, поскольку в июне была достаточно напряженная ситуация в Канаде, Нигерии и Ливии, что привело к сокращению поставок», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 12 июля, мировые цены на нефть во вторник незначительно растут на фоне опасений инвесторов за срыв поставок черного золота из Ирака. По состоянию на 07:44 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% до $46,34 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,13% до $44,82 за баррель.